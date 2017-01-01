У Порошенка погодились на виведення антикорупціонерів з-під декларування – експерт

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Електронне декларування

Громадські організації підготували спільні пропозиції для Адміністрації президента щодо змін до закону «Про запобігання корупції»

В Адміністрації президента погодилися, що е-декларування для громадських активістів є нонсенсом. Про це повідомив в коментарі «Главкому» Ярослав Юрчишин з Transparency International.

Три громадські організації – Центр протидії корупції, Реанімаційний пакет реформ та українське відділення Transparency International – вже підготували спільні пропозиції для Адміністрації президента щодо змін до закону «Про запобігання корупції», які зобов’язують подавати електронні декларації активістів антикорупційних громадських організацій.

«Всі погодились, що декларування громадських активістів, а особливо їхніх підрядників, в одній системі з державними чиновниками є законотворчим нонсенсом. Тому ми бачимо першою передумовою початку роботи робочої групи скасування цих норм, – заявляє Юрчишин. – Ми в неформальних комунікаціях з представниками Адміністрації президента, його фракції у Верховній Раді проговорювали межі компромісу. Вони погодилися, що е-декларування для громадських активістів є нонсенсом, але в той же час наполягають на пункті про те, що члени комісій або рад, які впливають на кадрові рішення, повинні декларуватись. Ми як громадські експерти розробили і направили в Адміністрацію свій варіант скасування цих правок, який враховує, що членам конкурсних комісій треба декларуватись, і знімає цей обов’язок з тих, хто не здійснює прямого впливу на державну політику. І ми не бачимо потреби в створенні робочої групи, щоб скасувати буквально три положення в законопроекті».

Юрчишин вважає прийняті правки помстою антикорупціонерам з боку кількох народних депутатів, а позицію влади називає позицією терориста, який взяв заручника, а тепер вимагає домовлятись.

«Зараз м’яч на полі президента та Верховної Ради, – говорить експерт. – І якщо президент особисто не втрутиться, скоріш за все, нічого не зміниться».

Проте Юрчишина надихає той факт, що новий представник президента в парламенті Ірина Луценко фактично погодилась на виведення антикорупціонерів з-під декларування. Юрчишин каже, що громадськість може взяти участь у розробці законів, які б, наприклад, чітко прописували умови про неможливість фінансування громадських організацій державою-окупантом, але тільки після того як Верховна Рада скасує ганебні правки.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко наприкінці березня підписав скандальні правки до закону «Про запобігання корупції», які зобов’язують подавати електронні декларації активістів антикорупційних громадських організацій. Перед цим президент зустрівся з членами цих організацій та пояснив їм, чому вчинить саме так. Він пообіцяв ініціювати створення робочої групи з напрацювання змін до закону.

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