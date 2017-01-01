У Порошенка прокоментували заяву Білого дому щодо Криму

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Президент США Дональд Трамп

Повідомлялося, що Трамп очікує, що РФ займеться деескалацією в Україні і поверне Крим

В Адміністрації президента України позитивно оцінили заяву Білого дому про те, що Росія повинна повернути Крим Україні. Про це написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко в Twitter.

«Добра заява представника Білого Дому. Росія повинна повернути Крим Україні», - написав він.

Добра заява речника Білого Дому. Росія повинна повернути Крим Україні. #StopRussianAggression https://t.co/xZnGjvVviQ — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 февраля 2017 г.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що президент США Дональд Трамп очікує, що РФ займеться деескалацією в Україні і поверне Крим.

Нагадаємо, під час розмови Порошенко домовився з Трампом, що найближчим часом відбудеться його візит до Штатів.

Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 лютого відбулася телефонна розмова президентів США і України Дональда Трампа та Петра Порошенка.

Під час розмови сторони висловили стурбованість через ескалацію бойових дій на Донбасі, зокрема в Авдіївці. Також Трамп і Порошенко обговорили подальшу співпрацю між країнами.

Нагадаємо, у Вашингтоні підтвердили, що не знімуть з РФ санкції за окупацію Криму.