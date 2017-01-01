  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Порошенка прокоментували заяву Білого дому щодо Криму

    • Вчора, 22:29
    • Розсилка
    Президент США Дональд Трамп
    Президент США Дональд Трамп

    Повідомлялося, що Трамп очікує, що РФ займеться деескалацією в Україні і поверне Крим

    В Адміністрації президента України позитивно оцінили заяву Білого дому про те, що Росія повинна повернути Крим Україні. Про це написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко в Twitter.

    «Добра заява представника Білого Дому. Росія повинна повернути Крим Україні», - написав він.

    Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що президент США Дональд Трамп очікує, що РФ займеться деескалацією в Україні і поверне Крим.

    Нагадаємо, під час розмови Порошенко домовився з Трампом, що найближчим часом відбудеться його візит до Штатів.

    Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 лютого відбулася телефонна розмова президентів США і України Дональда Трампа та Петра Порошенка.

    Під час розмови сторони висловили стурбованість через ескалацію бойових дій на Донбасі, зокрема в Авдіївці. Також Трамп і Порошенко обговорили подальшу співпрацю між країнами.

    Нагадаємо, у Вашингтоні підтвердили, що не знімуть з РФ санкції за окупацію Криму.

    Читайте також
    Крим Адміністрація Президента США Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ