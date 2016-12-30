У Порошенка різко відповіли на пропозицію Пінчука здатися Путіну

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Віктор Пінчук

Єлісєєв підкреслив, що «домовленості на умовах Росії є неправильною політикою»

В Адміністрації президента України вважають, що компроміс за ключовими пунктами, запропонованими олігархом Віктором Пінчуком для припинення війни на сході України, неможливий. Офіційну відповідь АП на скандальну статтю Пінчука опублікував The Wall Street Journal.

Колонка під заголовком «Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру» підписана заступником глави Адміністрації президента Костянтином Єлісєєвим.

«Не можу погодитися із його (Пінчука. - Ред.) закликом до компромісу, який базується на побоюваннях. Страх та слабкість – погані радники. Вони лише розігрівають апетити Росії», – заявив Єлісєєв.

У статті він перерахував три ключові позиції України:

Ні – розвороту європейської та євроатлантичної інтеграції. Це було би здачею незалежності та суверенітету України;

Ні – торгівлі територією України, чи то Донбасу, чи Криму. Ці території не можуть бути предметом торгівлі за мир;

Ні – виборам на Донбасі, доки російські чоботи (військові) лишаються на українській землі.

Єлісєєв вважає, що «домовленості на умовах Росії є неправильною політикою».

Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій запропонував власний план припинення війни в Україні, який полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну.

Джерело: 24 канал