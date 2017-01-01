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    У Порошенка розкритикували главу МОЗ Супрун

    • Сьогодні, 19:34
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    В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун
    В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун

    Сергій Березенко не виключає, що уряд знайде заміну Уляні Супрун

    Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко не виключає, що у відставку можуть відправити виконуючу обов’язки міністра охорони здоров’я Уляну Супрун. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

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    На його думку війна МОЗ з профільним комітетом Верховної Рад не приведе ні до чого хорошого. «Концепцію реформування медицини уряд усіляко підтримував. Викликає питання – спосіб, в який ця підтримка досягається. Війна з нашим комітетом не приведе ні до чого доброго, бо без рішення комітету жоден закон не вийде в зал. А без ухвалення такого закону, як доопрацьований 2309а-д (про внесення змін до законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства з питань охорони здоров'я), де буде визначатися автономізація медичних закладів, де визначатиметься медична послуга, ми не розпочнемо реформу, не запровадимо страхову медицину і не зможемо платити лікарям високі зарплати, залежно від того, скільки медичних послуг вони надали. І хоч сто операцій зроби, врятуй тисячу життів, ти не отримаєш більше шести тисяч, плюс якась надбавка за вислугу років. А лікар має розуміти: що більше якісних послуг він надав, то більше заробив. За такого лікаря мають боротися. Якщо ми цей закон не проголосуємо, то буде проблема. Чи призведе це до кадрових змін – не виключаю», - сказав нардеп.

    Він зазначив, що офіційно керівник комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець займає протилежну Уляні Супрун позицію. «Вона цього не приховує, чому саме не погоджується з міжнародними закупівлями (міністра звинувачують у зриві закупівель препаратів. – «Главком»). Супрун звинувачують у тому, що ліки, які МОЗ купує у міжнародних компаній, закупили тільки на 30%. А інші колеги звинувачують, що за завищеною ціною. На що я кажу представникам МОЗу: друзі, дайте порівняльну таблицю, покажіть референтні європейські ціни і доведіть публічно, що це не так. Відповідь така: це – комерційна таємниця. Як можна сказати профільному комітету Верховної Ради, що інформація про те, куди витрачаються кошти платників податків на закупку ліків за міжнародними програмами, є комерційною таємницею? Але ж метою закону про міжнародні закупівлі, прийнятого у 2015 році, якраз і було надати можливість міжнародним, визнаним ВООЗ організаціям зробити процес закупівлі ліків прозорим, тим самим позбавитись корупції в цій сфері», - розповів Березенко про суть конфлікту між Супрун і комітетом Ради.

    На запитання, чи є у Супрун шанс позбутися приставки «в.о.», нардеп сказав: «На сьогодні я бачу, що це проблема».

    При цьому Березенко зазначив, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман сам має вирішувати, з яким міністром йому комфортно працювати, а з яким – ні. 

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