У Порошенка розповіли, ким передають меседжі Трампу

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Сергій Березенко

Нардеп Березенко зокрема вважає, що без антиросійських санкцій США Україна «стане сірою зоною»

Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко вважає, що зараз найпотрібніший час для доведення до міжнародних партнерів української позиції. Саме українську делегацію можна часто побачити в США.

Таку думку народний депутат висловив в інтерв’ю «Главкому».

«Ми зустрічалися з найвищим рівнем кар’єрних чиновників, які там (в США – ред.) залишились. Це Бріджит Брінк, яка у Держдепі фактично виконує функцію Вікторії Нуланд (екс-помічник держсекретаря у справах Європи і Євразії. – «Главком»), Ерік Чарамелла, який є головним у питаннях Східної Європи і України у Раді національної безпеки (в.о. старшого директора з питань Європи. – «Главком»), сенатори і конгресмени. Саме ці люди зроблять остаточний звіт щодо України і покладуть його на стіл політичним призначенцям, які прийдуть найближчим часом. Саме з цих звітів, де буде висловлено також бачення нашої делегації, нові керівники формуватимуть позицію і представлятимуть її президенту Сполучених Штатів. Нині найпотрібніший час для доведення до міжнародних партнерів нашої позиції». – заявив Березенко.

Водночас теперішній період в США політик називає «дуже цікавим», адже в команді Трампа політичні призначення відбулись тільки на найвищому рівні.

«Зараз дуже цікавий період у політичному житті Америки. Під час наших минулорічних зустрічей із представниками американського політикуму, організованих разом із посольством США, ситуація була більш рівною. Ті чиновники, дипломати, які працювали з політичним бомондом США, мали одну лінію – лінію Білого дому, Обами-Байдена. Все було чітко і зрозуміло. Сьогодні ж команда дипломатів залишилася від попередньої влади, а політичні призначення відбулись тільки на найвищому рівні», - зазначив український парламентарій.

Березенко також повідомив, що під час візиту в США команда Порошенка зокрема намагалась донести до американської політичної еліти тезу, що «в Україні є абсолютно чітка більшість у Верховній Раді, яка може приймати рішення і голосувати будь-який закон».

Українська делегація також наполягала на тому, що в жодному разі не можна послаблювати санкції проти Росії.

«Це єдине, що стримує Російську Федерацію від подальшої агресії. Ми зазначали, що попри те, що політика Трампа більш ізоляціоністська та внутрішньо орієнтована, все-таки Сполучені Штати наголошують, що вони – активний учасник НАТО. І якщо буде скасовано санкції, Росія матиме ресурс рухатись уперед у своїй агресії, Україна стане сірою зоною», - резюмував Березенко.

Нагадаємо, що заступник голови фракції БПП Сергій Березенко також заявляв «Главкому», що для української влади важливо провести двосторонню зустріч із Трампом до його зустрічі з лідером РФ.

У вівторок в США підтвердили інформацію, що держсекретар Рекс Тіллерсон у квітні приїде в Росію на зустріч з Лавровим.