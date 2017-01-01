У Порошенка розповіли, коли держава почне претендувати на інші активи Коломойського

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Ігор Коломойський

Грановський каже, що поки що не доведено, що Коломойський завдав збитків державі

Якщо у суді буде доведено, що Націоналізація Приватбанку завдала державі збитків, тоді держава претендуватиме на інші активи Ігоря Коломойського. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав народний депутат від БПП Олександр Грановський.

За його словами, сьогодні не можна казати, що Коломойський завдав збитків, таке рішення має ухвалити суд.

«У разі, якщо такі рішення колись буде прийнято, в тому числі в іноземних юрисдикціях, бо у «Привату» є «дочки» за кордоном, тоді держава претендуватиме на активи Ігоря Валерійовича», - сказав Грановський.

Але поки що у нас немає підстав про це говорити, зазначив він.

Як повідомлялося, націоналізований Приватбанк після формування резервів оцінює збитки в 135 млрд гривень.

Для колишніх акціонерів Приватбанку реструктуризували кредити на 10 років з поквартальною виплатою.