У Порошенка спростовують інформацію ЗМІ про розмову з Путіним

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Єдина розмова Путіна і Порошенка в квітні відбулася 18 числа в «нормандському форматі»

Прес-служба Адміністрації Президента спростовує інформацію російських засобів масової інформації про телефонну розмову президента Росії Володимира Путіна і Петра Порошенка.

Про це йдеться в коментарі прес-служби Адміністрації.

«Інформація, поширена російським виданням «Коммерсант», є брехнею. Єдина розмова в квітні відбулася 18 числа в «нормандському форматі», про що було повідомлено у спільному прес-релізі чотирьох прес-служб», - сказано в повідомленні.

У п'ятницю російське видання «Комерсант» із посиланням на джерела повідомило, що в першій половині квітня Порошенко і Путін розмовляли по телефону і продовжують контакти, проте не афішують їх.

Згідно з повідомленням «Комерсанта», телефонна розмова тривала близько 20 хвилин і відбулася за ініціативою української сторони.

Також президенти обговорювали обмін полонених, поставки на Донбас продуктів харчування, води та електроенергії, а також про виплату українських пенсій жителям окупованих територій Донбасу.