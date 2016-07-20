У Порошенка зазначили,що Україна має отримати «безвіз» з ЄС до середини червня

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На початку квітня Європарламент поставить остаточну крапку у питанні візової лібералізації – Адміністрація президента

Для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом лишилось здійснити ряд технічних процедур, у результаті чого юридичне рішення про «безвіз» може бути ухвалене вже в середині червня 2017 року. Про це в інтерв'ю Громадському розказав заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

«Ми розраховуємо, що на початку квітня Європарламент поставить остаточну крапку у питанні візової лібералізації, прийме відповідне рішення. Після цього м’яч перейде на поле країн-членів Євросоюзу, тобто Ради ЄС, яка має протягом досить швидкого періоду часу ухвалити рішення. І я розраховую, що вже до середини червня Україна отримає юридичне рішення про безвізовий режим поїздок», – сказав він.

За його словами, для отримання Україною «безвізу» наразі немає ніяких політичних перешкод, тепер це питання лежить виключно у технічно-юридичній площині.

«Президент дав чіткі настанови всім нашим дипустановам у країнах-членах Шенгенської зони робити все можливе, аби навіть технічних бар’єрів на шляху для отримання візової лібералізації несподівано не з’явилось», – додав заступник глави Адміністрації президента.

Нагадаємо, що 9 березня Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ остаточно затвердив проект резолюції про внесення України до переліку країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги. За відповідне рішення проголосували 39 членів комітету, один утримався та четверо були проти.

Раніше Комітет постійних представників країн – членів ЄС (COREPER) на зустрічі у Брюсселі формально схвалив рішення про візову лібералізацію для України. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.