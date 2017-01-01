У Порошенка звинуватили Кабмін у затягуванні впровадження 4G в Україні

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За словами Шимківа, впровадження стандарту 4G принесе до бюджету країни у 2017 році понад ₴6 млрд

4G може принести до бюджету країни в 2017 році понад 6 млрд грн

Впровадження стандартів зв’язку 4G в Україні затягується через те, що Кабмін досі не опублікував вже проголосовану постанову про зміні до регулювання радіочастотного ресурсу.

Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента України з питань проведення адміністративних, соціальних і економічних реформ Дмитро Шимків.

«Схоже кожне G в Україні ми будемо домагатися через публічну допомогу. Минулого разу ми чекали підписану постанову КМУ – 4 місяці. Тепер з 4G маємо ту саму ситуацію. Після голосування урядом постанови про зміни в план РЧР 14 лютого 2017 року ми все ще чекаємо публікації підписаної постанови», – написав він.

Шимків також додав, що 4G може принести до бюджету країни в 2017 році понад 6 мільярдів гривень, а користувачам «якісний голосовий зв'язок в цифрі та якісний доступ для даних, але головне накрити всю країну якісним швидкісним Інтернетом».

«Дуже прошу підтримки переконати КМУ опублікувати постанову – йшов 72 день очікування», – зазначив заступник глави АП.