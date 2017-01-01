У Портленді першотравневий мітинг розігнала поліція після дебошу демонстрантів
- Сьогодні, 08:20
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Демонстранти підпалили пластикові дорожні загородження
В місті Портленд американського штату Орегон пройшли першотравневі мітинги, в яких взяли участь близько тисячі людей. Однак, демонстрантів досить швидко розігнала поліція.
Як стверджують очевидці, у мітингу взяли участь місцеві комуністи та анархісти, які також несли прапори СРСР.
Демонстранти підпалили пластикові дорожні загородження, проте поліція швидко загасила вогонь.
Нагадаємо, у Бельгії під час мітингу чоловік напав з ножем на прес-секретаря лівої партії
Як повідомляв «Главком», у Харкові День солідарності трудящих супроводжували сутички. Окрім того, невідомий бризнув з балончика в обличчя місцевому політику.