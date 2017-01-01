У Портленді першотравневий мітинг розігнала поліція після дебошу демонстрантів

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Демонстранти підпалили пластикові дорожні загородження

В місті Портленд американського штату Орегон пройшли першотравневі мітинги, в яких взяли участь близько тисячі людей. Однак, демонстрантів досить швидко розігнала поліція.

Як стверджують очевидці, у мітингу взяли участь місцеві комуністи та анархісти, які також несли прапори СРСР.

Демонстранти підпалили пластикові дорожні загородження, проте поліція швидко загасила вогонь.

Нагадаємо, у Бельгії під час мітингу чоловік напав з ножем на прес-секретаря лівої партії

Як повідомляв «Главком», у Харкові День солідарності трудящих супроводжували сутички. Окрім того, невідомий бризнув з балончика в обличчя місцевому політику.