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    У Портленді першотравневий мітинг розігнала поліція після дебошу демонстрантів

    • Сьогодні, 08:20
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    Демонстранти підпалили пластикові дорожні загородження

    В місті Портленд американського штату Орегон пройшли першотравневі мітинги, в яких взяли участь близько тисячі людей. Однак, демонстрантів досить швидко розігнала поліція.

    Як стверджують очевидці, у мітингу взяли участь місцеві комуністи та анархісти, які також несли прапори СРСР.

    Демонстранти підпалили пластикові дорожні загородження, проте поліція швидко загасила вогонь.

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    У Портленді першотравневий мітинг розігнала поліція після дебошу демонстрантів
    У Портленді першотравневий мітинг розігнала поліція після дебошу демонстрантів
    У Портленді першотравневий мітинг розігнала поліція після дебошу демонстрантів
    У Портленді першотравневий мітинг розігнала поліція після дебошу демонстрантів
    У Портленді першотравневий мітинг розігнала поліція після дебошу демонстрантів

    Нагадаємо, у Бельгії під час мітингу чоловік напав з ножем на прес-секретаря лівої партії

    Як повідомляв «Главком», у Харкові День солідарності трудящих супроводжували сутички. Окрім того, невідомий бризнув з балончика в обличчя місцевому політику.

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