У порту Колумбії сталося кілька вибухів, є загиблі

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За попередніми даними, серія вибухів сталася на борту баржі, що стояла на ремонті в промисловій зоні

Щонайменше шість людей загинули і ще 23 постраждали в результаті кількох вибухів в порту колумбійського міста Картахена. Про це повідомляє RCN

Причини вибухів встановлюються.

«Пролунало три вибухи, два з них сталися на одному і тому ж місці», - повідомила представник місцевої пожежної служби.

За даними пожежників, два вибухи прогриміли на території американської суднобудівного заводу Astivik, третій - на території колумбійської суднобудівної корпорації Cotecmar.

Повідомляється, що після вибухів почалася пожежа, яка була незабаром погашена. Місце події знаходиться у промисловій зоні міста, приблизно в 15 км від туристичних визначних пам'яток.