У Португалії стався вибух на фабриці феєрверків: є жертви

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Вибух на фабриці в Португалії

Загинули п'ятеро людей, ще троє вважаються зниклими безвісти

На півночі Португалії стався вибух на фабриці феєрверків, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Associated Press.

Вибух стався ввечері у вівторок на фабриці, якою володіють члени однієї родини, в селищі Авоес, в 350 кілометрах на північ від столиці Португалії Лісабона.

Всі працівники фабрики належать до трьох місцевих родин.

Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих, пізніше державний секретар внутрішнього управління Жорге Гомес повідомив, що загинуло п'ять осіб. Загиблі були родичами.

Рятувальні служби стверджують, що шанси знайти зниклих живими дуже низькі.

При цьому представники місцевої влади не впевнені скільки людей було на фабриці у момент вибуху. Загалом на ній працювали 15 людей.

Джерело: Європейська правда