У посольстві розповіли, коли прах Олександра Олеся перевезуть в Україну

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У посольстві кажуть, що отримали всі необхідні дозволи

Останки українського письменника Олександра Олеся перевезуть в Україну до кінця наступного тижня. Про це повідомив у суботу на вечорі пам’яті поета у Празі повірений України в Чеській Республіці Зіновій Гошовський, інформує Радіо Свобода.

«Ми отримали всі дозволи. Це була складна процедура за чеськими законами. В середині тижня буде прощання в Празі», – повідомив дипломат.

21 січня у столиці Чехії Празі з ініціативи української громади також відслужили панахиду за Олександром Олесем і його дружиною Вірою Кандибою.

Раніше міністр культури України Євген Нищук повідомив, що вже визначено місце для перепоховання останків Олександра Олеся у Києві на Лук’янівському кладовищі. Нищук втім не вказував точної дати перепоховання письменника в Україні, пояснивши це «технічними моментами».

За даними ЗМІ, останки Олеся, який помер в 1944 році і був похований в Чехії, були примусово ексгумовані. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі в розмірі приблизно 20 тис. чеських крон (еквівалент 20 тис. грн) за 10 років. До недавнього часу ренту за могилу платив за власною ініціативою громадянин Чехії, виходець з України Володимир Михайлишин, однак недавно він помер і тепер його син хоче поховати батька на могилі письменника. Перепоховання було заплановано на 3 січня 2017 року, плани подальшого поховання останків Олеся та його дружини невідомі, але могилу вже розкопали.

14 січня Порошенко повідомив, що Чехія дозволила передати Україніексгумовані останки Олеся.

ексгумацією останків Олександра Олеся в Чехії.