У посольстві України пояснили можливе скорочення фінансової допомоги від США

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У 2016 році США надали Україні кредитні гарантії в розмірі 1 млрд дол

Інформація про скорочення фінансової допомоги США Україні на 68,8% розглядається з урахуванням кредитних гарантій, які в 2018 році вже не будуть потрібні у зв'язку з очікуванням зростання української економіки.

Про це на сторінці в Facebook повідомляє посольство України в США.

У 2016 році США надали Україні кредитні гарантії в розмірі 1 млрд дол, що зажадало з американського бюджету 300 млн дол. У 2018 році завдяки фінансовій стабілізації і очікування зростання економіки України сторони не передбачають фінансової допомоги у формі кредитних гарантій.

«Враховуючи сказане, фактичне зменшення американської допомоги Україні в 2018 році складе близько 30%, що дозволяє продовжити реалізацію більшості діючих програм допомоги нашій країні», - йдеться також у заяві.

У посольстві зазначають, що фінансування програм в Україні становитиме майже 50% від усіх коштів, передбачених на програми американської допомоги для країн Європи і Євразії.

Раніше повідомлялось, що Сполучені штати Америки планують значне скорочення витрат на фінансову допомогу іншим країнам через USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) і розглядають можливість злиття цієї організації з Державним департаментом США.