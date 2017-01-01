У православних християн розпочався Страсний тиждень: як його провести

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Це тиждень найсуворішого посту, час підготовки душі й тіла до великого свята

Сьогодні, 10 квітня, у православних християн розпочинається Страсний тиждень, або Страсна седмиця – найскорботніші дні перед світлим святом Христового Воскресіння.

Цей період цілком присвячений останнім подіям з життя Ісуса Христа: таємній вечері з учнями, підлій зраді Його Іудою за тридцять срібників, арешту, неправедному суду, знущанням, Його стражданням, смерті на Хресті та погребінню.

Останній передпасхальний тиждень пов’язаний із багатьма обрядодіями, кожен день тижня називається Великим і має своє сакральне значення.

Здавна у понеділок Страсної седмиці українці, особливо жінки, починали велике прибирання хати. Ще до сходу сонця матері будили дочок, нагадуючи, що «недалечко красне яєчко», а тому потрібно «помити хату». Вмившись, господарки починали білити стіни та стелю, змащувати жовтою глиною долівку, а рудою обводити підвалини в хаті та призьбу на дворі. Потім мили лави, стіл, мисник, двері та підвіконня. Пообідавши пісного борщу та трохи перепочивши, йшли в город – до Чистого четверга треба було встигнути посіяти все насіння.

Це тиждень найсуворішого посту, час підготовки душі й тіла до великого свята. Але і тут вплелися стародавні традиції, особливо, культ предків, який у слов'ян був дуже важливим.

Вважається, що в Чистий четвер покійні повертаються на землю, щоб відсвяткувати свій Навський Великдень (нава - загробний світ), а повертаються в рай на наступну неділю після Великодня. Страсна п'ятниця - найсумніший день, коли розіп'яли Христа. В цей день всі йдуть до церкви до і до цього не можна нічого їсти.

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