У причетності до стрілянини у Княжичах підозрюють 17 правоохоронців – Луценко
- Вчора, 16:06
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Правоохоронців підозрюють у службовій недбалості та інших видах злочинів
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що наразі 17 правоохоронців підозрюють у причетності до стрілянини у Княжичах, внаслідок якої загинуло п'ятеро силовиків. Про це він розповів під час брифінгу.
«Органами досудового розслідування перевіряється причетність співробітників броварського відділення поліції, а саме: Білогуба, Гаценка, Кондратія, Чернявського; працівників відділу управління КОРД у місті Києві Валецького, Корт; працівників підрозділу особливого призначення у місті Києві Шостеля; керівників кримінальної поліції Шевченківського управління у місті Києві Радченка, Мариновського, Біленького, начальника Шевченківського управління у місті Києві Приступи; керівників Головного управління поліції у місті Києві Куряти, Мелюхова, Іващенка, Стрижака; заступника начальника голови Національної поліції України і начальника Головного управління Нацполіції у місті Києві Крищенка – загалом 17 службових осіб до скоєння різного виду злочину», – сказав Луценко.
За словами генпрокурора, їх підозрюють у службовій недбалості та інших видах злочинів у зв'язку з подіями в Княжичах.
Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 3 грудня в селі Княжичі. Під час перестрілки загинуло двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.
Нардеп Антон Геращенко повідомляв, що троє підозрюваних у розбої, почувши постріли, відмовилися від свого плану із грабежу і виїхали на двох Toyota Land Cruiser 200 у бік Києва, де були затримані оперативниками. У них вилучено вогнепальну зброю. Їм буде висунуто звинувачення у скоєнні грабежу і розбою. Проте ЗМІ повідомили, що частині банди вдалося втекти.
Про всі обставини трагедії читайте тут.
Тим часом колеги загиблих у Княжичах працівників Держслужби охорони Сергія Орлова та Євгена Куртева вважають, що у Міністерстві внутрішніх справ подають неправдиву інформацію щодо обставин трагедії.