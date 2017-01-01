У прифронтовій Авдіївці розпочали ремонт лінії електропередач

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Укрінформ

Ремонт розпочався о 10:00 ранку

У прифронтовому місті Авдіївка Донецької області ремонтні бригади розпочали відновлювальну роботу двох сторін лінії електропередачі та на підстанції Донецької фільтрувальної станції.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у Тwitter.

«Авдіївка. Станом на 10:00 рeмонтні бригади приступили до провeдeння рeмонтно-відновлювальних робіт», - йдеться в повідомленні.

1 квітня ремонтні бригади приступали до роботи, проте припинили її через черговий обстріл. За умови тиші сьогодні роботи продовжаться.

Це не вперше, коли місто залишилося без електроенергії. В ніч на 25 лютого в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.

Подібна ситуація спостерігалася і на початку лютого, коли ремонтники також ремонтували пошкоджені лінії електропередач.

Раніше бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.