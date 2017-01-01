У приміщення Сумської міськради кинули димову шашку

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Задимлення у Сумській міськраді

сумська поліція відкрила кримінальне провадження

Сьогодні під час тривалої суперечки між членами Сумського виконавчого комітету та активістами щодо затвердження результатів транспортного конкурсу у приміщення Сумської міськради, де проходило засідання, невідома особа кинула димову шашку.

Як передає Радіо Свобода, через сильне задимлення засідання довелося перенести в інше приміщення. Утім там зібрались лише 8 членів виконкому, з потрібних для кворуму 9-ти, тож засідання закрили.

За фактом хуліганства сумська поліція відкрила кримінальне провадження.

Причиною конфлікту стало відхилення пропозиції депутатів Сумської міськради Андрія Крамченкова та Володмира Чепіка виключити питання щодо транспортного конкурсу з порядку денного засідання виконкому.

За словами депутатів, розгляд цього питання є порушенням Закону України «Про доступ до публічної інформації». Оскільки проект рішення був опублікований лише 2 березня, а відтак не пройшов 20-денний термін, передбачений законодавством.

Міський голова Сум Олександр Лисенко назвав ситуацію умисним зривом засідання та лобіюванням інтересів перевізників, які не перемогли у конкурсі.

Активісти не задоволені результатами, згідно з якими перемогли перевізники зі старими автобусами з малою пасажиромісткістю. Крім того, вони впевнені, що влада поспішає з визнанням результатів, оскільки захищає інтереси «своїх» перевізників. А також хоче встигнути до 7 березня, коли має відбутися засідання Харківського Апеляційного суду щодо скасування конкурсу.

Результати транспортного конкурсу у Сумах оприлюднили 28 лютого.