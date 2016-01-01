У Приватбанку розповіли, чи вистачить готівки всім бажаючим зняти гроші у банкоматах

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Банкомат Приватбанку

Банк продовжить інкасацію банкоматів

Сьогодні, 20 грудня, відділення, банкомати і сервіси Приватбанку працюють у стабільному режимі, повідомляє прес-служба фінустанови.

Згідно з повідомленням, клієнтів обслуговують 2,35 тис. відділень банку. У повному обсязі завантажено понад 7 тисяч банкоматів «Привату», служба інкасації забезпечує своєчасне поповнення банкоматів мережі за рахунок готівкових коштів у касах, а також додаткових 15 млрд грн, виділених НБУ на підтримку ліквідності банку.

«Банк продовжить інкасацію банкоматів. Усі власники карткових рахунків Приватбанку зможуть отримувати готівку», – зазначив перший заступник голови НБУ Яків Смолій.

Як розповіли в прес-службі банку, за підсумками перехідного дня, 19 грудня, обсяги зняття готівки за картками Приватбанку в банкоматній мережі знизилися порівняно з попередніми.

Як повідомлялося, аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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