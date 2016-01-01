  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Приватбанку розповіли, чи вистачить готівки всім бажаючим зняти гроші у банкоматах

    • 20 Грудня, 13:07
    • Розсилка
    Банкомат&nbsp;Приватбанку
    Банкомат Приватбанку

    Банк продовжить інкасацію банкоматів

    Сьогодні, 20 грудня, відділення, банкомати і сервіси Приватбанку працюють у стабільному режимі, повідомляє прес-служба фінустанови.

    Згідно з повідомленням, клієнтів обслуговують 2,35 тис. відділень банку. У повному обсязі завантажено понад 7 тисяч банкоматів «Привату», служба інкасації забезпечує своєчасне поповнення банкоматів мережі за рахунок готівкових коштів у касах, а також додаткових 15 млрд грн, виділених НБУ на підтримку ліквідності банку.

    «Банк продовжить інкасацію банкоматів. Усі власники карткових рахунків Приватбанку зможуть отримувати готівку», – зазначив перший заступник голови НБУ Яків Смолій.

    Як розповіли в прес-службі банку, за підсумками перехідного дня, 19 грудня, обсяги зняття готівки за картками Приватбанку в банкоматній мережі знизилися порівняно з попередніми.

    Як повідомлялося, аудит націоналізованого Приватбанку вже почався. 

    Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку

    Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

    Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак

    Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

    Читайте також статті «Главкома» «Торги йшли до останнього». Як забирали банк Коломойського» та «Кому винен, усім пробачаю». Феномен бізнесмена Коломойського»

    Читайте також
    Приватбанк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ