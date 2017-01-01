У прокуратурі повідомили деталі обшуків мерії Кривого Рогу

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Обшуки проводяться за місцем перебування та проживання службових осіб підприємств, а також у Криворізькій міській раді

Причиною обшуків у Криворізькій міськраді та на підприємствах є незаконне використання бюджетних коштів, оскільки значну частину коштів було переказано на користь фіктивних підприємств. Про це в ефірі «112 каналу» повідомив заступник прокурора Дніпропетровської області Роман Токар.

«Так, дійсно зараз у рамках розслідування кримінального провадження відносно службових осіб Криворізької міської ради та низки підприємств за фактом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків перевіряють законність використання бюджетних коштів, виділених міськрадою в 2016 році (понад 200 млн грн) за договорами про виконання ремонтних та будівельних робіт», – розповів прокурор.

При цьому було встановлено, що здебільшого стороною контракту були одні й ті ж самі підприємства, і більшу частину коштів було переказано на користь фіктивних підприємств. І якраз саме ці обставини перевіряються під час проведення слідчих дій.

«Зараз слідчою групою проводиться низка обшуків за місцем перебування та місцем проживання службових осіб підприємств, а також у Криворізькій міській раді. Перевіряються на причетність до кримінального правопорушення службові особи міськради. Так, це голова, його заступники, керівники департаментів та управлінь благоустрою, управлінь капітального будівництва, управління містобудування міськради», – зазначив Токар.

Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, слідчі Генеральної прокуратури України проводять обшуки у Криворізькій міській раді, а також у помешканнях та офісах керівників підприємств, причетних до легалізації 200 млн грн державних коштів.