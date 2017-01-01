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    У пункті пропуску «Мар'їнка» у чергах застрягли 200 автівок

    • Сьогодні, 09:41
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    КПВВ &laquo;Мар'їнка&raquo;
    КПВВ «Мар'їнка»

    В інших пунктах пропуску також утворилися черги, але не такі значні

    У неділю, 7 травня, найбільші черги для перетину лінії розмежування утворилися на КПВВ «Мар'їнка», де на в'їзд та виїзд очікували по 100 автомобілів. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

    «Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 50/110; «Мар’їнка» – 100/100; «Новотроїцьке» – 40/60; «Гнутове» – 30/50», - йдеться в повідомленні.

    За даними прикордонників, напередодні лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду перетнули 29 тисяч осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів.

    Джерело: Укрінформ

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