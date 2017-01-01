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    У Путіна натякають, що він може не прийняти Тіллерсона

    • Сьогодні, 17:44
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    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Чи зустрінеться глава РФ з Держсекретарем США? «Подивимося», - каже помічник Путіна

    Помічник президента Росії Юрій Ушаков не став говорити, чи буде президент Росії Володимир Путін зустрічатися з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном під час його візиту в Росію, пише ТАСС.

    «Тіллерсон - гість нашого міністра закордонних справ», - нагадав Ушаков, відповідаючи на запитання, чи опрацьовується можливість зустрічі Путіна з держсекретарем США.

    При цьому помічник російського лідера зазначив, що в ряді випадків президент приймає глав зовнішньополітичних відомств. «Він (Тіллерсон) приїжджає до Лаврова (главі МЗС РФ), а там подивимося», - додав Ушаков.

    Напередодні міністр закордонних справ Сергій Лавров зазначив, що в Москві як і раніше очікують візиту держсекретаря США, розраховують обговорити питання двостороннього порядку денного і розвиток ситуації на Близькому Сході.

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