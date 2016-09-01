У Путіна назвали неприйнятними міркування про визнання «Л/ДНР»

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У Кремлі підкреслили, що визнали «паспорти» «республік» лише з гуманітарних міркувань

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав недоречними і неприйнятними будь-які міркування про можливість визнання Росією терористичних «ДНР» і «ЛНР».

«Питання, чесно кажучи, некоректне, бо в даній ситуації якісь віртуальні міркування абсолютно недоречні і незастосовні. Поки ситуація де-факто полягає в тому, що дві невизнані «республіки», «ДНР» і «ЛНР», є територіями, які дійсно не визнані Російською Федерацією і вони не визнані Україною. Але вони знаходяться в жорсткій блокаді з боку України», - заявив Пєсков.

Так він відповів на запитання одного з журналістів - за яких умов Росія може визнати самопроголошені «республіки» і в яких межах.

Пєсков підкреслив, що «республіки» відключені від соціального забезпечення, від банківського забезпечення, що «безумовно робить життя населення цих регіонів абсолютно нестерпним».

«І саме керуючись гуманітарними міркуваннями, було прийнято рішення з фактично виданими документами», - зазначив він.

Нагадаємо, у суботу, 18 лютого, президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що засвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР». Водночас Білорусь відмовилася визнавати «паспорти» «Л/ДНР». «В'їхати наразі громадяни за цими документами в Республіку Білорусь на кордоні з Україною, Євросоюзом не можуть. Також буде порушенням законодавства і їхній в'їзд через російсько-білоруську ділянку кордону», – сказав офіційний представник Держприкордонкомітету республіки Антон Бичковський.