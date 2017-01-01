У Путіна не рекомендують російським компаніям постачати руду в «ДНР/ЛНР»

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За словами Пєскова, Кремль намагається «полегшити ситуацію» на Донбасі

У Кремлі не рекомендують російським компаніям «Металоінвест» і «Сєвєрсталь» почати постачання залізної руди в самопроголошені Донецьку та Луганську «народні республіки».

Про це заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає РБК.

При цьому, за словами Пєскова, Росія робить все можливе для «покращення ситуації на Донбасі».

«Кремль, керуючись гуманітарними міркувань, докладає зусиль для того, щоб полегшити ситуацію і страждання людей, які знаходяться в облоговому регіоні України, відрізані від життя у всіх сенсах», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що російські металургійні холдинги заявили про готовність постачати залізну руду на Донбас.

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

1 березня Захарченко заявив, що близько 40 підприємств української юрисдикції перейшло під «зовнішнє управління» в «республіці».

Ахметов зупинив свої шахти на підконтрольній бойовикам території Донбасу.

СБУ перехопила розмови Захарченка: «націоналізовані» заводи можуть дістатися Сергію Курченку.

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