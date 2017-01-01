У Путіна не вважають провокацією вибір представника РФ на «Євробачення»

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Російська представниця «Євробачення» Юлія Самойлова

Нічого провокаційного ми тут не бачимо, заявив Дмитро Пєсков

У Кремлі не вважають провокацією висунення на участь у конкурсі «Євробачення-2017» співачки Юлії Самойлової, яка виступала в окупованому Криму в 2015 році, через що їй можуть заборонити в'їзд до України. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Я б зовсім не став вживати слово «провокація». Це вибір російського телеканала, нічого провокаційного ми тут не бачимо. У Криму бували всі. Практично немає людей, які там не бували. Це міжнародний конкурс і країна-організатор конкурсу має слідувати тим міжнародним правилам, за якими конкурс проводиться», – заявив він.

Як повідомлялося, Юлія Самойлова, яка представлятиме РФ на пісенному конкурсі «Євробачення-2017» у Києві, виступала в Криму після його анексії. Експерти вважають, що обрання співачки представником Росії на конкурсі є провокацією з далекосяжними наслідками.

Служба безпеки України вивчає питання щодо в’їзду Юлії Самойлової на територію України.

Джерело: Дождь