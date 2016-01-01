У Путіна обіцяють через рік-півтора приєднати до Росії «ДНР» та «ЛНР», - Тимчук

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Сурков радить «представникам влади ДНР» більше зустрічатися з місцевими жителями та розповідати їм про «допомогу РФ»

Представники «ДНР» провели нараду керівників органів влади і місцевого самоврядування за участю представника адміністрації президента Росії Владислава Суркова

Про це повідомив координатор «Інформаційного спротиву», нардеп Дмитро Тимчук.

Під час зустрічі Сурков відзначив, що «представники влади ДНР» повинні більше зустрічатися і спілкуватися з місцевими жителями з метою доведення до них інформації про вагомий внесок Росії в розвиток «ДНР».

Згідно з його обіцянкою, через рік-півтора «ДНР» і «ЛНР» повинні увійти до складу РФ на правах повноцінних адміністративних одиниць.

Нагадаємо, також Тимчук заявив, що протягом 18-20 грудня під час бойових дій в районі Світлодарської дуги в обласну клінічну лікарню ім. Калініна Донецька надійшло 42 тіла загиблих бойовиків.