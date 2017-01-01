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    У Путіна поламався літак

    • Сьогодні, 11:47
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    Саме цей Іл-96 нерідко використовується під час закордонних візитів Путіна

    У Росії на одному з бортів спеціального льотного загону «Росія», що обслуговує перших осіб держави, з'явилися вм'ятини на обшивці.

    Про це повідомляють «Известия».

    У літака вм'ятини на обшивці шостої секції передкрилка лівої площини крила, а також пошкодження на обшивці носка кінцевого обтічника правої частини стабілізатора. Тендер на ремонт Іл-96-300 розміщено на сайті держзакупівель.

    За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, інцидент не позначиться на графіку Володимира Путіна.

    В управлінні справами президента РФ не коментують інформацію про час і місце пригоди, зазначивши, що подібне трапляється в практиці і приватних, і державних авіаперевізників.

    За даними «Известий», саме цей Іл-96 (номер борту не вказано з міркувань безпеки) нерідко використовується під час закордонних візитів Путіна. Зокрема, цим бортом у жовтні-2016 він літав до Берліна на зустріч глав держав у «нормандському форматі». На цьому ж літаку у вересні-2016 російський президент літав до Китаю на саміт G20.

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