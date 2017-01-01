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    У Путіна прокоментували ультиматум Захарченка і Плотницького українській владі

    • Сьогодні, 16:34
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    Фото Sputnik

    Транспортна блокада серйозно дестабілізує ситуацію, кажуть у Кремлі

    Кремль здивований неготовністю Києва усунути транспортну блокаду регіонів Донбасу. Про це заявив прес-секретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС

    «У Москві неодноразово вже казали, що транспортна блокада серйозно дестабілізує ситуацію, вона заважає процесу врегулювання, вона заважає деескалації ситуації… Врешті-решт вона ще більше віддаляє нас від того, щоб хоча б наблизитися до реалізації мінських угод», - сказав він.

    «Нездатність або небажання Києва позбутися цієї транспортної блокади, звичайно, викликає тільки подив», - підкреслив Пєсков.

    Як повідомлялось, ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня.

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