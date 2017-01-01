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    У Путіна раптом заявили, що не будуть перешкоджати діям США у Сирії

    • Сьогодні, 10:49
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    Російський сенатор&nbsp;Віктор Озеров
    Російський сенатор Віктор Озеров

    У Вашингтоні не виключили, що по Сирії можуть бути нанесені чергові удари

    Російський сенатор Віктор Озеров заявив, що російська система ППО не займатиметься перехопленням нових американських ракет у Сирії

    Про це повідомляє агентство «Інтерфакс».

    «Наші збройні сили знаходяться в Сирії для боротьби з тероризмом, а не для захисту від зовнішніх загроз. Такого мандата у нас немає, і перехоплювати ми нічого не будемо. А ось якщо цим займуться сирійські ППО, то вони мають на це повне юридичне право», - заявив Озеров, відповідаючи на питання, чи буде Росія перехоплювати американські ракети в разі нової атаки.

    Раніше у Вашингтоні не виключили, що по Сирії можуть бути нанесені чергові удари.

    «У Дамаску немає хімічної зброї, тому загрози США виглядають абсурдними», - прокоментував Озеров цю заяву.

    Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудар, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння.

    Американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти 7 квітня випустили 59 ракет по аеродрому Шайрат сирійської урядової армії у відповідь на хімічне бомбардування асадівською авіацією Ідліба.

    Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.

    Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

    Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії.

    У суботу Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Асада військ.

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