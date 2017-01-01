У Путіна раптом заявили, що не будуть перешкоджати діям США у Сирії
- Сьогодні, 10:49
-
Розсилка
У Вашингтоні не виключили, що по Сирії можуть бути нанесені чергові удари
Російський сенатор Віктор Озеров заявив, що російська система ППО не займатиметься перехопленням нових американських ракет у Сирії
Про це повідомляє агентство «Інтерфакс».
«Наші збройні сили знаходяться в Сирії для боротьби з тероризмом, а не для захисту від зовнішніх загроз. Такого мандата у нас немає, і перехоплювати ми нічого не будемо. А ось якщо цим займуться сирійські ППО, то вони мають на це повне юридичне право», - заявив Озеров, відповідаючи на питання, чи буде Росія перехоплювати американські ракети в разі нової атаки.
Раніше у Вашингтоні не виключили, що по Сирії можуть бути нанесені чергові удари.
«У Дамаску немає хімічної зброї, тому загрози США виглядають абсурдними», - прокоментував Озеров цю заяву.
Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудар, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння.
Американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти 7 квітня випустили 59 ракет по аеродрому Шайрат сирійської урядової армії у відповідь на хімічне бомбардування асадівською авіацією Ідліба.
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.
Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.
Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії.
У суботу Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Асада військ.