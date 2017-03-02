У Путіна ще не визначилися, чи варто бойкотувати Євробачення

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Не зовсім зрозуміло, чи потрібно бойкотувати, - Пєсков

В адміністрації президента Росії Володимира Путіна відреагували на висунутий раніше заклик бойкотувати конкурс «Євробачення-2017», який пройде в травні у Києві. Ситуацію прокоментував прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, повідомляє РИА «Новости».

«У Кремля немає якоїсь позиції з приводу можливого бойкотування. Не зовсім зрозуміло, чи потрібно це бойкотувати. Безумовно, з урахуванням місця проведення цього конкурсу і можливих проблем, і безпеки, і недружнього ставлення тощо певний привід для стурбованості очевидний . Але, повторюю, якихось рішень, наскільки нам відомо, не приймалося», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, як в Кремлі ставляться до пропозицій деяких російських політиків бойкотувати конкурс.

Нагадаємо, депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Віталій Мілонов звернувся до генерального директора Першого каналу Костянтина Ернста з проханням не відправляти російських учасників на «Євробачення» в Києві і не проводити трансляцію цього заходу.