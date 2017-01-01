У Путіна щиро не розуміють, чому весь світ не любить Росію, яка «ніколи не займалась інтервенцією в чужу країну»

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В Кремлі ображені на «істеричну русофобію»

Кремль відкидає звинувачення віце-президента США Джозефа Байдена Росії в залякуванні інших країн, пише ТАСС. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підкреслив, що Москва щиро не розуміє «істеричну русофобію», яку «насаджують ззовні в сусідніх з Росією країнах».

«Росія завжди виявляла абсолютне нерозуміння щодо істеричного емоційного русофобського фону, який часто нав'язується ззовні нашим сусіднім державам, чи то країни Балтії, чи то Східної Європи», - сказав він. «Ми зацікавлені в розбудові добрих відносин з цими країнами і щиро не розуміємо, коли вони піддаються цим істеричним русофобським настроям», - додав прес-секретар Путіна.

За словами Пєскова, Росія «ніколи нікого не залякувала, ніколи не займалася інтервенцією в чужу країну, не руйнувала країни цілком і не збирається цим займатися, а навпаки активно бере участь в боротьбі з тероризмом з тим, щоб зберегти країни і вберегти багато регіонів про можливі незворотні наслідки».

Пєсков також додав, що Росія ніколи нікого не залякувала, а завжди була надійним і передбачуваним партнером.

Як повідомлялось, Путін після України і Сирії висловив готовність «врятувати» ще й Малі.