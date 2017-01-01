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    У Путіна скаржаться на американську пропаганду

    • Сьогодні, 05:58
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    Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков
    Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков

    Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, лише 9% американців добре відгукуються про Росію

    Низький рівень довіри американців до Росії вважають в Кремлі закономірним наслідком інтенсивної антиросійської пропаганди, яка вже більше року ведеться в США. Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю ведучому програми Good Morning America, стенограма якого була розміщена в п'ятницю в другій половині дня на сайті телекомпанії ABC.

    Пєсков відповідав на питання, чи є проблемою те, що, згідно з останніми опитуваннями громадської думки, лише 9% американців добре відгукуються про Росію.

    «Це не проблема, але це викликає у нас співчуття. У нас є розуміння (причин) таких показників. Адже вже більше року американська аудиторія (засобів масової інформації) є об'єктом жорсткої антиросійської пропаганди», - пояснив прес-секретар президента РФ.

    «І вони стали жертвами цієї пропаганди, тому так багато американців думає, що російські хакери всюди. Російські хакери в кожному холодильнику, в кожній прасці і так далі і тому подібне», - продовжив Пєсков.

    «Але це неправда, все це сфабриковані новини і вигадки», - резюмував він.

    Раніше повідомлялось, що США залишать в силі санкції проти Росії, поки Москва не виконає умови Мінських угод, а також поки не поверне Крим Україні. 

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