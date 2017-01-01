У Путіна скаржаться на щоденні сотні тисяч кібератак з-за кордону

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Дмитро Пєсков

За словами Пєскова, у Росії є дані про можливу причетність деяких іноземних спецслужб до атак на російські системи

Щодня на російські електронні системи здійснюються сотні тисяч кібератак з-за кордону. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

В інтерв'ю програмі Бі-бі-сі HARDtalk він знову категорично відкинув звинувачення в причетності Росії до злому електронної пошти штабу Хілларі Клінтон в ході передвиборної кампанії в США.

За словами Пєскова, Росія піддається величезній кількості кібератак щодня - деякі з них здійснюються з США, деякі - з Німеччини і Великобританії.

«Невже ви думаєте, що це з великою часткою ймовірності означає, що ці атаки на наші електронні системи підтримуються урядами в Вашингтоні, в Лондоні чи Берліні? Ви, швидше за все, скажете «ні». Про це не може бути й мови», - сказав Пєсков.

У той же час прес-секретар Путіна також додав, що у Росії є дані про можливу причетність деяких іноземних спецслужб до атак на російські системи.

Джерело: ВВС Русская служба