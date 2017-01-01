У Путіна сподіваються, що Самойлову все-таки пустять в Україну

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Юлія Самойлова

Пєсков відмовився коментувати можливість бойкоту конкурсу з боку Росії в разі, якщо Самойловій справді заборонять в'їзд в Україну

Москва, як і раніше, розраховує на участь співачки Юлії Самойлової в конкурсі «Євробачення-2017», який відбудеться в Києві. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Офіційний представник Кремля наголосив, що українська сторона приймає у себе міжнародний конкурс і поки що не оголошувала «про якісь офіційні рішення». «Є наш кандидат, його обрано, і ми розраховуємо на те, що російська виконавиця зможе представити нашу країну на цьому міжнародному конкурсі», – заявив він.

Пєсков відмовився коментувати можливість бойкоту конкурсу з боку Росії в разі, якщо Самойловій справді заборонять в'їзд в Україну. За його словами, «це не зовсім питання Кремля». «Якщо ми правильно розуміємо, то такої опції, як заміна нашого виконавця, якого вже визначено, не передбачено», – додав прес-секретар російського президента.

Як повідомлялося, Служба безпеки України вже підготувала документ про заборону Самойловій на в'їзд до країни. СБУ заявила, що перевіряє інформацію про поїздки виконавиці до Криму в червні 2015 року.

«Євробачення-2017» відбудеться в Києві. Дати півфіналів – 9 травня і 11 травня, фінал відбудеться 13 травня.