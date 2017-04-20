У Путіна стверджують, що не мають намірів захоплювати Донбас

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Володимир Путін - президент країни-агресора

За словами Пєскова, Росія виступає за реалізацію мінських домовленостей

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав «наївною і примітивною» статтю Bloomberg про намір Кремля відокремити Донбас від України.

Про це повідомляє ТАСС.

За словами Пєскова, Росія виступає за реалізацію мінських домовленостей і не намагається інтегрувати «республіки» Донбасу.

Таку постановку питання Пєсков назвав абсурдною, а відповідні публікації - наївними і примітивними.

«Протягом багатьох років і президент Путін і російські представники на дуже різних рівнях говорять про це: що Москва не намагається інтегрувати в РФ невизнані «республіки» Донбасу – «ДНР» і «ЛНР», - сказав представник Кремля.

Він зазначив, що «план один - добитися виконання мінських домовленостей».

У статті йдеться про те, що Путін продовжує хапатися за неоднозначні сигнали з боку США, і в той же час посилює свій контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Таким чином, навіть попри те що російська влада публічно підтримує виконання Мінських угод, насправді вона намагається відокремити Донбас від України шляхом його поетапної інтеграції до Росії.

При цьому видання наводить слова російських високопосадовців, які стверджують, що Путін дійсно має намір загарбати Донбас.