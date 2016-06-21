У Путіна відхрещуються від убивства бойовика Гіві

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Володимир Путін

Ми абсолютно і однозначно заперечуємо звинувачення на адресу російської сторони в можливій причетності до цього; про це не може бути й мови, - Пєсков

Прес-секретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков назвав ліквідацію терориста «ДНР» Гіві «спробою дестабілізувати ситуацію», пише ТАСС.

«Безумовно, ми сподіваємося, що є певний запас міцності, і тим, хто стоїть за таким вбивствами, не вдасться все-таки привести до подальшої ескалації, тому що ситуація і без того залишається, на жаль, дуже напруженою в зв'язку з тими агресивними діями, які робить українська сторона», - заявив він.

Пєсков відкинув будь-яку причетність РФ до вбивства бойовика. «Ми абсолютно і однозначно заперечуємо звинувачення на адресу російської сторони в можливій причетності до цього; про це не може бути й мови», - підкреслив Пєсков. «Що стосується того, хто стоїть за спробами дестабілізувати ситуацію, вони повинні бути визначені в ході слідчих дій, які проводяться на місці», - додав він.

Як повідомлялось, сьогодні, 8 лютого, вранці загинув ватажок батальйону бойовиків «Сомалі» Михайло Толстих, відомий як Гіві.

У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих «правоохоронних органах» «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Справжнє ім’я Гіві – Михайло Толстих. Він брав активну участь в окупації Донбасу російськими військами та найманцями. Гіві також був командиром батальйону «Сомалі», який входить до складу терористичного угруповання «Донецька народна республіка» («ДНР»).