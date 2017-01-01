У Путіна відмовилися коментувати призначення в США спецпрокурора по Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков

Росія не може говорити за американських колег, - заявив речник Кремля

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився коментувати призначення екс-директора ФБР Роберта Мюллера на посаду спецпрокурора з розслідування зв'язків Трампа з Росією.

Про це повідомляє російське видання «Рбк».

«Це якісь внутрішньоамериканські процеси, тут нема чого коментувати», - сказав Пєсков.

Він також не став давати прогнозів щодо того, чи вплине це призначення на підготовку зустрічі Трампа і Володимира Путіна. Пєсков підкреслив, що Росія не може «говорити за американських колег».

Нагадаємо, міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

Роберт Мюллер займав посаду директора ФБР з 2001 по 2013 роки.

Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон нещодавно заявив, що втручання Росії у вибори президента США є добре задокументованим.

Як повідомляв «Главком», 3 травня екс-директор ФБР США Джеймс Комі виступив на сенатських слуханнях, в ході яких розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.

Комі сказав, що Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».

У січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.