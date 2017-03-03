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    У Путіна відреагували на таємну нерухомість Медведєва

    • Сьогодні, 13:22
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    У Кремлі все бачили, але деталей не знають

    Президент Росії Володимир Путін і його оточення бачили розслідування Фонду боротьби з корупцією щодо таємної нерухомості прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РБК.

    Однак, за його словами, в Кремлі поки що не ознайомилися з деталями відповідного розслідування.

    «З деталями не ознайомлені. Повідомлення ЗМІ бачили...» – сказав Пєсков.

    Нагадаємо, Медведєва звинуватили у володінні кількома величезними маєтками в Росії і за кордоном. Також у ФБК стверджують, що Медведєв контролює кілька благодійних фондів, в які переказано 70 мільярдів рублів. Раніше російський політик Олексій Навальний показав, як виглядає резиденція Медведєва, розташована біля міста Плесо в Іванівській області.

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