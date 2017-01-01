У Путіна вже відхрещуються від ненависті до Макрона

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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков

У Кремлі прокоментували підсумки першого туру виборів президента Франції, заявивши, що поважають рішення французів

Російська влада прокоментувала перебіг президентських виборів у Франції.

Про це заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, цитує його видання РіА «Новости».

«Твердження щодо негативного ставлення в Росії до кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона є невірними та примітивними», - наголосив він.

Пєсков також зауважив, що заяви штабу Макрона стосовно того, що Росія втручаються у французьку передвиборчу кампанію, залишаються «підвішеними у повітрі та не роблять честі їхнім авторам».

«Ми є прихильниками вибудовування добрих взаємовигідних відносин. Ми з повагою ставимося до вибору французів», - сказав прес-секретар президента Росії.

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом – 21,53%.

Як повідомляв «Главком»,політолог Володимир Фесенко у ексклюзивному коментарі розповів,що Макрон не допустить визнання Криму російським.