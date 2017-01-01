У Путіна запропонували обмежити в Росії інтернет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Радник Путіна з питань розвитку інтернету Герман Клименко

В такий спосіб, на думку радника президента РФ, можна забезпечити інформаційну безпеку Росії

Радник російського президента з питань розвитку інтернету навів приклад Китаю та запропонував обмежити в Росії доступ до «всесвітньої павутини». Про це Герман Клименко заявив на лекції, проведеній в рамках курсу «Армія і суспільство», інформує Інтерфакс.

«Шлях один - це китайський варіант. Безумовно, контроль потрібен, тому що не існує жодної можливості цьому запобігти. Китай менш педантичний до думки суспільства, вони оцінили загрозу і обмежили інтернет. Тепер у них таких проблем немає», - пояснив Клименко.

Також він поскаржився, що іноземні компанії, що працюють на території РФ, не відповідають на запити російських правоохоронних органів.

«Ми знаходимося в дивній позиції, коли на території РФ перебуває іноземна компанія, заробляє гроші, проте ні на один запит правоохоронних органів вона не відповідає. На жаль, ми не можемо написати в What's app і попросити відключити шифрування», - обурився радник Путіна.

Довідка. Курс лекцій «Армія і суспільство» проходить у Військовій академії Генштабу ЗС РФ.