У Путіна заявили, що лідери Нормандської четвірки поговорять по телефону

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Помічник президента Росії Юрій Ушаков

Представник Кремля заявив, що ця розмова має бути проведена на тлі узагальненої доповіді місії ОБСЄ

Лідери Нормандської четвірки проведуть телефонну розмову, під час якої буде обговорено доповідь місії ОБСЄ щодо України. Про це повідомив журналістам помічник президента Росії Юрій Ушаков, передає «ТАСС».

«Ця розмова має бути проведена на тлі узагальненої доповіді місії ОБСЄ. Коли місія надасть таку доповідь зі своїми міркуваннями і пропозиціями, то лідери «четвірки» можуть цю доповідь обговорити в ході телефонної розмови», - сказав Ушаков.

Він зазначив, що під час недавнього візиту президента РФ Володимира Путіна до Парижа була досягнута домовленість, що «нормандський формат» повинен і далі продовжувати працювати і до нього підключиться новий президент Франції.

За словами Ушакова, президент Франції поінформував Путіна про свою зацікавленість «відігравати активну роль під час роботи нормандського формату». Представник Кремля зазначив, що новий президент Франції має намір активізувати цю роботу.

Раніше речниця МЗС Украъни заявила, що Росія демонструє неготовність до зустрічі Нормандської четвірки.

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль допускає зустріч лідерів країн «нормандського формату» влітку.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон виступив за проведення переговорів лідерами країн «нормандського формату» найближчим часом.