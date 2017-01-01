У Путіна заявили, що питання про визнання «ДНР» і «ЛНР» не стоїть

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Борис Гризлов

Борис Гризлов заявив, що характер визнання «паспортів» «ДНР» і «ЛНР» носить тимчасовий характер

Визнання Росією «паспортів» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» носить тимчасовий характер - до виконання Мінських угод. Про це повідомив голова вищої ради партії «Єдина Росія», представник РФ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов.

«Характер визнання «паспортів» «ДНР» і «ЛНР» теж носить тимчасовий характер, офіційно скажу як є - до виконання Мінських угод. Тобто це правильний крок, але дипломатичний. В даний момент, скажімо так, питання про визнання «ДНР» і «ЛНР» не стоїть. Ми намагаємося працювати по Мінських угодах», - сказав Гризлов, якого цитує ТАСС.

Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання «документів», виданих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, не підконтрольних Києву. Президент України Петро Порошенко назвав це «черговим доказом російської окупації» цих територій.

Але жителі самоназваних Донецької і Луганської республік у РФ все одно вважають громадянами України: російська влада не стала давати їм спрощений порядок перебування на території країни.

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