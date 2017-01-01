У Путіна заявили, що Росія визнає рішення Міжнародного суду ООН за позовом України

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Якби Росія не визнавала рішення суду, то вона б не була учасником цього розгляду, заявив Пєсков

У Кремлі заявили, що Росія визнає рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі за позовом України.

Про це журналістам заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Російська сторона є учасником цього розгляду. Якби Росія не визнавала рішення суду, то, відповідно, вона б не була учасником цього розгляду», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи визнає Росія рішення Міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії.

«Відбувається судовий процес, і тут потрібно діяти в тих межах, які передбачені для подібних процесів», - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні у Гаазі тривають завершальні слухання у справі «Україна проти Росії».

Як відомо, 16 січня 2017 р. Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації під час агресії проти України. У позові Україна заявила, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які вчинили низку актів тероризму на території України.

До найтрагічніших терористичних атак російських маріонеток Київ відносить збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові.

Крім того, Україна заявляє, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії з дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

Україна просить Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ протягом розгляду справи Судом по суті. В МЗС України очікують, що Міжнародний суд ООН прийме рішення про застосування запобіжних заходів протягом кількох тижнів.