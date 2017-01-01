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    У Путіна зрозуміли, що санкції - це надовго

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    Дмитро Медведєв
    Дмитро Медведєв

    Медведєв закликав однопартійців «розпрощатися з ілюзіями», що стосовно Росії будуть скасовані санкції

    Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв закликав громадян не розраховувати на швидке скасування введених відносно Росії санкцій. Про це він заявив 22 січня на з'їзді партії «Единая Россия», повідомляє прес-служба партії.

    Як зазначили у прес-службі, Медведєв закликав однопартійців «розпрощатися з ілюзіями», що стосовно Росії будуть скасовані санкції, тому що вже зрозуміло, що «це сталося надовго».

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    «Не потрібно сподіватися на чужі вибори і прихід нових людей. Наші аграрії мають активно використовувати вдалу ситуацію, в будь-яких умовах ми будемо годувати себе самі», – сказав Медведєв.

    Раніше Медведєва переобрали на посаду голови правлячої партії «Единая Россия».

     

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