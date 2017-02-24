У Путіна з’явились серйозні проблеми у внутрішній політиці, - The Washington Post

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Президент РФ Володимир Путін

Напруженість федерального бюджету налаштовує периферію проти центру

Якщо придивитися, видно, що Кремль зіткнувся з серйозними внутрішньополітичними проблемами. Руйнуються відносини Москви з регіональними урядами, погрожуючи централізованого авторитету, на якому тримається правління Володимира Путіна, пише The Washington Post.

«На тлі довгострокового структурного занепаду російська економіка вступає в четвертий рік труднощів. Падіння світових цін на нафту і санкції шкодять російській економіці, однак вона перебуває в стагнації з 2013 року, - йдеться в статті. - У жовтні 2016 року навіть Мінекономрозвитку РФ визнало, що рівень життя росіян навряд покращиться до 2035 року. Хоча Міжнародний валютний фонд прогнозує скромне зростання російської економіки в 2017 році (після скорочення на 3,7% в 2015 році і на 0,6% в 2016-му), напруженість федерального бюджету налаштовує периферію проти центру».

У статті йдеться, що російські регіональні уряди готуються триматися за свої частки федерального пирога, що дедалі зменшується. У серпні самарський губернатор Микола Меркушкин попередив громадян, що регіону знадобиться «боротися за кожен рубль з федерального бюджету», пише видання. «У вересні центральний уряд запровадив план збільшення з 2% до 3% частки надходження від 20-відсоткового прибуткового податку до федерального бюджету. Це дасть Москві більше грошей, щоб відправити в регіони. Але лише 14 зі 83 російських регіонів надсилають в Москву більше грошей, ніж отримують за допомогою субсидій. Так що цей підхід буде означати вузькі, але глибокі збитки для багатших регіоні», - йдеться в статті.

«У грудні президент Татарстану Рустам Мінніханов публічно висміяв цей план як «дурість» і надзвичайно небезпечний хід», - йдеться у матеріалі. Мінніханов знову заявив про своє невдоволення кремлівської політикою в січні на гайдарівського форумі в Москві, і в цей раз його підтримали губернатори зі всій Росії.

«Боронь боже досягти зростання бюджетних доходів - зараз же вилетиш з федеральних програм по субсидіях», - поскаржився губернатор Калуги. Губернатори Калінінграда і Ульянівська закликали Кремль передати регіонам більше виконавчої влади, йдеться в статті.