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    У п’яти областях ускладненно рух на дорогах

    • Сьогодні, 15:25
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    Дніпропетровськ
    Укрінформ
    Дніпропетровськ

    На Дніпропетровщині заборонено проїзд вантажівкам

    Через негоду в Україні в п’яти областях спостерігається ускладнення руху на дорогах. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України», передає «Главком».

    Як зазначається, у Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Полтавській та Запорізькій області випав сніг, температура впала до мінусових показників, через сильні пориви вітру 15-22 м/с на проїзній частині трас утворюються снігові перемети.

    На дорогах 5 областей працює 264 одиниці техніки, дорожнє покриття також обробляють протиожеледними матеріалами.

    Крім того, у Дніпропетровській області з 9:30 ранку заборонено рух для пасажирського та вантажного автотранспорту на ділянках доріг державного значення: - Н-08 Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя; - М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине; - М-29 Харків - Красноград - Перещепине - /М-18/; - М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта.

    Нагадаємо, через негоду в Україні загинуло семеро осіб.

    Як повідомляв «Главком», Володимир Гройсман заявив, що у всіх областях України комунальні служби справляються з наслідками негоди. 

    Синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.

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