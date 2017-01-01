У п’яти областях ускладненно рух на дорогах

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Укрінформ Дніпропетровськ

На Дніпропетровщині заборонено проїзд вантажівкам

Через негоду в Україні в п’яти областях спостерігається ускладнення руху на дорогах. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України», передає «Главком».

Як зазначається, у Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Полтавській та Запорізькій області випав сніг, температура впала до мінусових показників, через сильні пориви вітру 15-22 м/с на проїзній частині трас утворюються снігові перемети.

На дорогах 5 областей працює 264 одиниці техніки, дорожнє покриття також обробляють протиожеледними матеріалами.

Крім того, у Дніпропетровській області з 9:30 ранку заборонено рух для пасажирського та вантажного автотранспорту на ділянках доріг державного значення: - Н-08 Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя; - М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине; - М-29 Харків - Красноград - Перещепине - /М-18/; - М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта.

Нагадаємо, через негоду в Україні загинуло семеро осіб.

Як повідомляв «Главком», Володимир Гройсман заявив, що у всіх областях України комунальні служби справляються з наслідками негоди.

Синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.