У п’ятницю морози ослабнуть та випаде сніг

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Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах

В Україні у п'ятницю, 27 січня, збережеться холодна погода, а вдень унаслідок переміщення порції вологого повітря з Балтики майже по всій країні випаде сніг, і морози послабшають, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі опади не прогнозуються, вранці та вдень в Україні, окрім більшості західних областей, очікується невеликий сніг, у північних регіонах - помірний сніг.

Вночі та вранці у Карпатському регіоні туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16° морозу, на Лівобережжі країни та в Карпатах місцями 18-23°; вдень 0-5° морозу, у східній частині 7-12° морозу.

У Києві 27 січня вночі без опадів, вранці, вдень очікується сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 27 січня найвища температура вдень була 7,7° в 1902 році, найнижча вночі -24,7 ° в 1954 році.

В Україні в суботу, 28 січня, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в східних регіонах, а також Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі 12-17°, місцями до 20° морозу, вдень 4-9° морозу; на решті території вночі 4-10° морозу, в Карпатах та на Закарпатті до 15°, вдень 0-5° морозу.

У Києві 28 січня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температури вночі 5-7°, вдень 1-3° морозу.