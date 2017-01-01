У п’ятницю очікується сніг з переходом у дощ

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Мокрий сніг

Вдень майже на всій території України буде плюсова температура повітря

У п’ятницю, 3 лютого, в Києві хмарно з проясненнями, сніг з переходом у дощ, місцями сильні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-7 градусів, вдень 0...+2 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, дощ зі снігом, на Закарпатті сильні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень -1... -6 градусів. У Карпатах сильний сніг з дощем, температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень + 2...-3 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, сніг з переходом у дощ, місцями сильні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-10 градусів, вдень -2...+3 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, сніг з дощем, уночі та вранці туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-11 градусів, вдень +2...-3 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг, вночі і вранці туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-14 градусів, у Луганській області до -16 градусів, удень -2...-7 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень -1...+8 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +3...+8 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі 0...+2 градуси, удень +6...+8 градусів.