У п’ятницю очікуються дощі з грозами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дощова погода

У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень місцями гроза

У п'ятницю, 26 травня, в Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +19...+21 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вдень із грозами, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, удень +17...+23 градуси. У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +8...+10 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень із грозами, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +17...+23 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вдень місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +16...+23 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки ввечері місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +18...+24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +17...+24 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +17...+22 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі +10...+12 градусів, вдень +18...+20 градусів. 25 травня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +14...+19 градусів, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

Джерело: Українські новини