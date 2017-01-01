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    У п’ятницю очікуються дощі з грозами

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    Дощова погода

    У Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень місцями гроза

    У п'ятницю, 26 травня, в Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +19...+21 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вдень із грозами, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, удень +17...+23 градуси. У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +8...+10 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень із грозами, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +17...+23 градуси.

    У центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вдень місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +16...+23 градуси.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки ввечері місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +18...+24 градуси.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +17...+24 градуси.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +17...+22 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі +10...+12 градусів, вдень +18...+20 градусів. 25 травня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +14...+19 градусів, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

    Джерело: Українські новини

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