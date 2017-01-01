У п’ятницю в Україні потеплішає

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На півночі і в центрі країни пройдуть дощі

У п'ятницю, 19 травня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +19...+21 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, вдень +17...+23 градуси; на Закарпатті вночі +5...+10 градусів, вдень +21...+26 градусів. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +12...+17 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Сумській області дощ, у Чернігівській місцями невеликий дощ, місцями гроза, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, вдень +17...+22 градуси, тільки в Сумській області +13...+18 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, уночі без опадів, вдень місцями дощ, місцями гроза, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +14...+22 градуси.

На сході України хмарно із проясненнями, уночі місцями дощ, вдень дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, вдень +12...+18 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+10 градусів, вдень +14...+22 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +15...+20 градусів.

18 травня на 9:00 температура води становила в Чорному й Азовському морях +16...+18 градусів, у районі Приморського й Одеси +14 градусів; у Дніпрі біля Києва +13 градусів.